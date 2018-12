Libreng gamutan sa OsMak at MMC itinaguyod ni Mayor Binay

LUMAGDA kahapon ng Memorandum of Agreement (MOA) si Makati City Mayor Abegail ‘Abby’ Binay sa pagitan ng Ospital ng Makati (OsMak) at Makati Medical Center (MMC) para abot-kamay ng mga residente ng Makati ang mga dekalidad ng specialized diagnostic at me­dical services.

Sa pamamagitan ng naturang MOA, maaaring mag-refer ang OsMak sa MMC ng mga pasyenteng kailangang sumailalim sa specialized na pagsusuri, pagpapagamot at maging operasyon nang libre, ayon sa alkalde.

Aniya, ang mga benepisyaryo ng Makati Health Plus (MHP) Program o Yellow Card ay magkakaroon ng pagkakataon na makatanggap ng mas dalubhasang serbisyong medikal nang walang bayad sa MMC.

Layon ng kasunduan na gawing abot-kamay ng mga benepisyaryo ng Yellow Card ang makabagong kagamitan at teknolohiya ng tanyag na pribadong ospital, pati na ang mahusay na panga­ngalaga ng mga dalubhasang doktor dito.

Sinabi ni Binay na pinirmahan ni MMC President at CEO Dr. Maria Corazon Consunji ang MOA bilang kinatawan ng MMC.

Ang paglagda aniya ay kasunduan at sinaksihan nina OsMak officer-in-charge at Hospital Director Dr. Vergel Binay, Makati City Administrator Claro Certeza, at MMC Medical Director Dr. Johnny Sison.

Sinabi pa ng alkalde na bagama’t ang pamahalaang lungsod ay patuloy sa pagpapaunlad at modernisasyon ng mga kagami­tan ng OsMak, hindi pa rin maiiwasang ang mga kagamitan tulad ng CT scan o magne­tic resonance imaging (MRI) ay kakaila­nganing kumpunuhin o palitan.

Sa mga ganitong pagkakataon, ang mga doktor ng OsMak ay otorisadong irekomenda ang kanilang pasyente sa MMC para sa specialized diagnostic exams.

Ang OsMak ay nagbibigay ng serbisyong medikal sa may 230,000 Yellow Card holders na binubuo ng mga residente, senior citizens, persons with disability, manggagawa ng pamahalaang lungsod, at empleyado ng mga pi­ling Makati-based national government agency.