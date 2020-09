Libreng cremation sa Makati

Inanunsyo ni Makati City Mayor Abigail “Abby” Binay na magtatayo ang city government ng Makati Columbarium sa Oktubre.

Layon ng columbarium, na ilalagak kung saan matatagpuan ang Makati Catholic cemetery, na mabawasan ang pasanin ng mga naulilang pamilya sa mahal ng gastusin sa pagpapalibing.

“By offering free cremation and inurnment services at the Columbarium, we will ensure that all Makatizens, regardless of economic stature, will have a dignified burial,” pahayag ni Binay.

Sasakupin ng pasilidad ang 4,000-square meter ng property sa Kalayaan Avenue.

Inisyal umanong tatayuan ito ng dalawang gusali na magkakaroon ng chapel, viewing area, cremation area at 14,784 urn vault. (IS)