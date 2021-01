Libreng COVID bakuna sa mga residente ng SJDM

Libreng mabibigyan ng bakuna kontra COVID-19 ang lahat ng residente ng San Jose del Monte, Bulacan.

Ito ang tiniyak ng mag-asawang SJDM Mayor Arthur Robes at Rep Florida Robes kaugnay sa gagawing vaccination program sa kanilang lungsod.

Sinabi ng kongresista na nakahanda silang mag-asawa na maglaan ng sarili nilang pera sakaling magkulang ang bakuna na hiniling nila sa pamahalaan para sa mga taga-SJDM.

“We will shoulder the rest if the demand is higher. Everyone will get a jab free of charge,” ayon pa kay Robes

Kinonsulta rin niya aniya ang InterAgency Task Force (IATF) para sa klase ng bakunang gagamitin at tamang panahon para isagawa ang vaccination.

Prayoridad dito ang mga medical frontliner, matatanda, mga bata, security personnel at may mga karamdaman.

“No one will be left out in the vaccination in San Jose del Monte. This is for our own protection,” ayon naman kay Mayor Robes.

Habang wala pa silang bakuna, hiniling niya sa mga residente na sundin ang mga health protocols para makaiwas sa panganib ng COVID-19.

Sa record ng SJDM hanggang noong Disyembre ng 2020, may 40 active cases silang naitala o 2% mula aa 1,729 kumpirmadong kaso. May 1,608 ang gumaling at 81 ang nasawi.

Sa kasalukuyan, ang SJDM ay may populasyon na halos nasa 1 milyon.

Noong Disyembre 7, 2020, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Proclamation No. 1057 na kumikilala sa SJDM bilang isang ” highly-urbanized city.”

“This is another important milestone for San Jose del Monte. We thank President Duterte for signing the proclamation,” dagdag ni Rep. Robes.