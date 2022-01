Libreng coronavirus test iarangkada

Matapos ang muling pagpapatupad ng alert level 3 sa National Capital Region (NCR), nanawagan si House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate sa Malacañang para sa pagsasagawa ng libreng COVID-19 mass testing.

Ayon kay Zarate ang mass testing ay dapat na sabayan ng pro-active contact tracing at mabilis na pagbabakuna laban sa COVID-19.

“We strongly call on Pres. (Rodrigo) Duterte to finally listen to the oft repeated but unheeded call for free mass testing because the COVID surges are becoming a vicious cycle,” sabi ni Zarate.

Nanawagan din ang solon sa publiko na maging mapagmatiyag dahil ang pagpapatupad umano ng alert level 3 ay maaaring simula ng isang “militaristic new lockdown.” (Billy Begas)