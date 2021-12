Libreng charge! Generator pinahiram sa hinagupit ni `Odette’

Sinaluduhan ng mga netizen ang isang may mabuting-loob na ipinagamit ang kanyang generator para makapag-charge ng cellphone ang mga kapitbahay na walang kuryente dahil sa hagupit ng bagyong Odette sa Cebu.

Ibinahagi ni Noel Benjamin Fernandez sa Facebook ang pagka-proud sa kanyang kapatid na si Peking na siyang nagdala ng generator set.

“Proud with my brother, Peking, for his own wonderful community service and acts of kindness. He bought his own generator set so our neighbors in Tisa can have the means to charge their phones and connect to their loved ones. All free of charge,” saad ni Fernandez sa post.