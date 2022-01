Libong rider nganga! Motorcycle for hire Act tengga sa Senado

NAKATENGGA pa rin umano ang Senate Bill No. 1341 o The Motorcycles-for-Hire Act na magbibigay sana ng karagdagang trabaho sa ilang libong motorcycle driver sa bansa na nakatunganga at naghihintay na maisabatas ito.

Ito ay matapos umanong ipatigil ng Technical Working Group ( TWG) ang isinasagawang pilot testing sa ibang ride-hailing company maliban sa Joy ride,Angkas at MoveIt na binigyan ng pagkakataon na bumiyahe.

Umaangal ang mga driver ng Citimuber,Grab at iba pa dahil pinagkaitan umano sila ng pagkakataon na makapagtrabaho at kumita para sa kanilang pamilya.

Batay sa datos, humigit kumulang sa 18.8 milyon motorsiklo ang nakarehistro sa Land Transportation Office (LTO) at iIsa sa bawat tatlong may-ari nito ay ginagamit umano itong pang-hanapbuhay.

Matatandaang hiniling ni Sen.Bong Go sa mga kapwa niya senador na i-prayoridad ang interes ng publiko kaugnay sa isyu ng Transport Network Vehicle Services (TNVS) matapos irekomenda ng TWG na itigil ang pilot program ng motorcycle taxis.

Iginiit ni Go na nakatutulong ang mga motorcycle taxi sa pagluwag ng daloy ng trapiko sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Opsyon din aniya ito ng mga pasahero para sa mas mura at mabilis na serbisyo kumpara sa mga 4-wheeled vehicles.

Marami rin umanong mga dating habal-habal driver ang naisaayos at natulungan para maging bahagi sila ng pag-unlad ng ekonomiya.

Ani Go, kung siya lamang ang masusunod ay bibigyan niya ng prangkisa ang lahat ng industry players upang mabigyan sila ng hanapbuhay basta’t tiyakin lang nila ang kaligtasan ng mga pasahero.

Pabor din si Senate President Pro Tempore Ralph Recto na payagan ang mga motorcycle taxi na bumiyahe dahil malaking tulong ito sa mga commuter at magbibigay pa ng trabaho na walang pondong kailangan ilabas ang gobyerno.

“This is one job-creating public service that will not cost the government a single centavo,” giit ni Recto .

Aniya, makakatulong ang motorcycle taxi sa pamahalaan dahil bukod sa pagbibigay ng trabaho sa drivers, COVID free at mababawasan pa ang trapik.

Iginiit naman ni Sen. Risa Hontiveros na kailangang maisa-legal ang motorcycle taxi dahil epektibo itong alternatibo sa paghatid-sundo sa mga kaanak upang maiwasan ang transmission o pagkahawa ng COVID-19.

Nais din ni Hontiveros na dagdagan ang budget para sa service contracting para mawala ang pila at siksikan sa mga sasakyan.

Samantala, kinuwestiyon ni Senadora Imee Marcos ang mistulang “dagdag-bawas” sa hanay ng mga driver ng ride-hailing companies sa pilot testing ng motorcyle taxis.

“May dagdag-bawas na nangyayari. Para mukhang patas, binawasan ang mga experienced drivers ng isang kumpanya at baka sakaling mapilitan silang sumali na lang sa mga baguhan na kulang pa ng mga driver. Bakit kaya?” tanong ni Marcos.

Hindi umano dumaan sa tamang konsultasyon o debate ang isyu ng bilang ng mga palalahukin sa motorycle taxi sa mga isinagawang meeting ng Department of Transportation kahit pa ang pinal na layunin ng pilot testing ay makapaglatag ng batas hinggil dito.

“Hindi na nila kailangang magpalusot na ang patas na bilang ay para sa fair competition at freedom of choice, dahil Kongreso naman ang gagawa ng batas para siguruhin ang mga ito. Ang dapat nilang siguruhin ay mabawasan ang perwisyo sa traffic, kaya mas mabuting isali na ang lahat ng mga drayber na may karanasan sa trabaho,” dagdag ni Marcos.