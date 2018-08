Liblib na paaralan sa Lanao pinailawan ng One Meralco Foundation

Apat na malalayong pampublikong paaralan sa Lanao del Norte ang nagkaroon ng kuryente sa pamamagitan ng solar power sa tulong ng adbokasiya ng One Meralco Foundation (OMF), ang corporate foundation ng Manila Electric Company (MERALCO).

Matapos ang ilang taong pagtitiis, magliliwanag na sa wakas ang kinabukasan ng mga mag-aaral sa Ramain Elementary School sa bayan ng Munai, Masibay Elementary School sa bayan ng Nunungan, at Kiasar Elementary School at Tumple Elementary School sa bayan ng Tagoloan ngayong mayroon na silang kuryente at maari na silang gumamit ng mga modernong kagamitan sa pag-aaral.

Ang nasabing mga paaralan ay matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng Lanao del Norte na hindi pa naaabot ng linya ng kuryente. Bukod dito, pahirapan din ang pagpunta sa mga lugar na ito dahil sa kakulangan ng maayos na kalsada.

“Iba talaga [ang mga bata rito] kumpara sa mga na sa lowland area. Lagi silang nahuhuli sa mga teknolohiya. Katulad ng mga video, hindi sila makapanood. Sa pagtuturo kasi ngayon kasama na yung mga video viewing at mga Powerpoint presentation. Hindi namin ‘yan nagagawa dito,” ayon kay Noraida B. Dalidig, isang Grade 5 teacher sa Tumple Elementary School.

Ayon sa guro, ang tanging nagpapalakas ng kaniyang loob upang gawin ang kanilang trabaho kahit malayo sila sa kanyang pamilya ay ang kagustuhan ng mga bata sa lugar na mag-aral.

“Kahit yung mga nakatira sa malayo talagang naglalakad sila araw araw papunta sa school at pabalik dahil gusto nilang makapagtapos, kahit umuulan. Kaya kami ring mga teacher, kahit mahirap ang daan, umuulan, kailangan din naming pumunta rito kasi naisip namin kung paano na lang ang mga bata kung wala ang mga teacher,” dagdag niya.

Malaking tulong umano ang programang pailaw ng OMF upang makahabol ang kanyang mga mag-aaral sa takbo ng panahon, lalo na ngayon kung saan ang lahat ng trabaho ay nangangailangan ng kaalaman tungkol sa computer at Internet.

“Nagpapasalamat po kami sa One Meralco Foundation. Dahil sa kanila, nabigyan ng liwanag ang kinabukasan ng aming mga batang mag-aaral,” dagdag ng guro.

Inilunsad ng OMF ang school electrification program noong 2011 upang maiangat ang antas ng pag-aaral sa mga eskwelahan sa malalayong lugar na walang kuryente. Gumagamit ang OMF ng solar photovoltaic (PV) technology dahil angkop umano ito sa mga lugar na malayo sa power grid. Hindi rin ito nangangailangan ng gasolina, hindi tulad ng mga generator, at ito ay hindi nakasasama sa kalikasan.

Matapos ang walong taon, higit 200 paaralan na sa buong bansa ang nabiyayaan ng nasabing programa. Kabilang na rito ang mga paaralan sa pinakamalayong isla sa katimugang bahagi ng bansa, ang Sitangkai Island sa Tawi-Tawi.

Katuwang ng OMF sa programang ito ang UBS Investments Philippines na nagbigay ng P1.9 million na donasyon noong nakaraang taon, at ang Schneider Electric Philippines na nagbigay ng P1.4 million halaga ng power inverters, isa sa pinakamahal na bahagi ng isang solar PV system.

Sa isang turnover ceremony na ginanap noong nakaraang buwan sa Kiasar Elementary School, personal na nagpaabot ng kanyang pasasalamat sa OMF ang governor ng Lanao del Norte na si Imelda “Angging” Dimaporo.

Ayon sa kanya, mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor upang makarating sa mga lugar na higit na nangangailangan ang mga serbisyong tulad ng kuryente.

Kabilang sa mga dumalo sa nasabing okasyon ay ang presidente ng One Meralco Foundation na si Jeffrey O. Tarayao at mga kinatawan ng Department of Education (DepEd) sa pangunguna ni Director for International Cooperation Office Marge Ballesteros.

Bukod sa solar PV systems, nakatanggap din ang mga paaralan ng multimedia equipment na donasyon ng mga kawani ng Meralco sa pamamagitan ng Meralco Employees’ Fund for Charity, Inc. (MEFCI). Bawat buwan, boluntaryong nag-aambag ang mga kawani ng Meralco sa MEFCI upang makalikom ng halagang maaaring gamitin para sa mga proyektong makatutulong sa mga mahihirap na komunidad.