Libel case pa ni Divina vs Kapunan at Bautista

Naghain ng pangatlong kasong libelo si University of Santo Tomas (UST) Law Dean Nilo Divina laban sa abogadong si Lorna Kapunan pati na sa dating maybahay ni Commission on Elections (Comelec) Chairman Juan Andres Bautista na si Patricia.

Sa isang pahayag, sinabi ni Divina na may pananagutan sina Kapunan at Bautista sa 16 counts ng libel sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012.

Nag-ugat ang asunto sa ginawang paghahayag ng dalawa sa publiko ng disbarment complaint na kanilang isinampa laban kay Divina at 20 pang mga abogado, na ang karamihan ay nagsisimula pa lamang umano na mag-praktis ng abogasya.

“In flagrant disregard of the confidential nature of disbarment procee­dings, they summoned and narrated to the media the defamatory allegations in the complaint,” ayon pa sa statement ni Divina.

Nag-demand si Divina ng P50 milyong moral damages dahil sa aniya’y kasinungalingan, malis­yoso at mga mapanirang-puri na alegasyon nina Kapunan at Bautista.