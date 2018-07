LGUs gipaandam sa posibling kuaog nga ulan

Gipalihok na karon sa Malacañang ang mga lokal nga kagamhanan sa mahimong epikto sa grabing ulan nga gidala sa habagat ug sa bagyong Gardo.

Matud ni Presidential Spokesman Harry Roque, bisan dili moigo sa yuta ang bagyo nga Gardo subay sa pamahayag sa PAGASA, mas maayo nga mangandam tungod kay gipaabot nga kusog ang ulan.

Matud niya nga kusog ang ulan gipaabot nga mabahaan ang ubos nga bahin , angayang mangandam a g mga likal nga nga opisyal aron dali nga matabangan ang aoektadong dapit.

“Siyempre po napakadami na nating karanasan pagdating sa mga bagyo, so kailangan po on standby lahat, kailangan po maging handa maglingkod sa ating mga kababayan sa aberyang parating na naman sa atin,” matud ni Roque.

“Wala pa pong anunsiyo ang ating Office of the Executive Secretary, so tuloy pa po ang mga pasok ngayon sa gobyerno po. Pero iyong sa mga paaralan po, marami na pong mga siyudad at mga municipalities ay nag-suspend ng pasok para sa araw na ito,” dugang pamahayag ni Roque. ()