LGU: Sinas ‘di dumaan sa screening

HINAYAG ng Oriental Mindoro local government na hindi umano sumailalim si Philippine National Police (PNP) chief Gen. Debold Sinas sa karaniwang screening na ginagawa ng kanilang health office para sa mga bumibisita sa probinsya.

“Si PGen. Debold Sinas ay hindi dumaan sa pier ng Calapan at hindi siya kabilang sa mga na-profile ng mga kawani ng PGOM. Siya ay dumating sa lalawigan lulan ng helicopter at dumiretso sa regional headquarters,” pahayag ng local government unit (LGU).

Nilinaw din na nagtungo si Provincial Administrator Hubbert Christopher Dolor sa PNP Mimaropa headquarters para pag-usapan ang COVID-19 vaccine rollout at pagpapaigting sa contact tracing, at hindi para salubungin si Sinas.

Kaugnay nito, pinagtanggol ni PNP spokesperson P/BGen. Ildebrandi Usana si Sinas. Giit niya, “Everytime our chief moves po, he never fails to take the swab test. He wears face mask and shield. He has his alcohol with him. He requires all other officials joining him to do the same.” (Kiko Cueto)