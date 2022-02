LGBT puwede mag-ampon

Taliwas sa iniisip ng marami na mga mag-asawa lamang ang maaaring mag-ampon.

Ayon kay Anakalusugan Rep. Mike Defensor sa ilalim ng batas ay maaaring mag-ampon maging ang mga miyembro ng LGBT community.

“We must stress that under the law, the right to adopt a child is granted to individuals, and not to couples,” ani Defensor, vice chairperson ng House committee on Welfare of Children.

Sa ilalim ng batas, sinabi ni Defensor na maaaring mag-ampon ang isang indibidwal basta ito ay may kakayanang legal na karapatan, hindi pa nahahatulan sa kasong may kaugnayan sa moral turpitude; mayroong good moral character; mayroong kakayanang emosyonal at sikolohikal na mag-alaga ng bata, hindi bababa sa 16 taon ang agwat ng edad sa inampon at mayroong kakayanan na suportahan ang pangangailangan ng bata.

Sinabi ni Defensor na maganda kung ang aampon ay isa ring Pilipino para mapanatili ang pagkakakilanlan at kultura ng bata.(Billy Begas)