LG mobile tiklop sa pandemya

Isasara na ng LG Electronics Inc. ng South Korea ang negosyo nito sa cellphone upang mas makatutok sa mga mas lumalago pang sektor tulad ng electric vehicle.

Sa isang pahayag, sinabi ng LG Electronics na ang desisyon ay inaprubahan ng board of directors ng kompanya kahapon.

Bukod sa electric vehicle component, tututukan din ng LG Electronics ang tinatawag na connected devices, smart homes, robotics, artificial intelligence, at mga business to business solutions at mga platforms at services.

Ayon sa LG, mabibili pa rin ang mga cellphone nito hangga’t may stock pa at magbibigay ito ng suporta at software update sa mga may-ari ng cellphone nito. Kung gaano katagal ang suporta at software update ay depende sa rehiyon kung nasaan ito.

Sabi ng LG, makikipag-ugnayan ito sa mga supplier at business partner nito sa panahong sinasara nito ang mobile phone business na nakatakdang matapos sa Hulyo 31 ngayong taon kahit pa may maiiwan pa itong imbentaryo ng mga cellphone nito.

Ikinalungkot ng ilang netizen ito dahil LG ang nagpaumpisa na ilang features ng mga smartphone tulad ng dual camera at ultrawide lens.

Nauna ang LG ng ilang buwan sa Apple sa paglabas ng capacitive touchscreen at ito rin ang unang naglabas ng 8MP phone camera. (Eileen Mencias)