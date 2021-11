Leyteño bumida sa UN art contest

Nakopo ng isang Pilipino ang 1st place sa ginanap na art competition na DigitalArt4Climate ng United Nations Climate Change Conference (COP26).

Inanunsiyo nitong Linggo, Nobyembre 14, ng COP26 na ang Pinoy digital artist na si Bricx Martillo Dumas ay nanalo sa kanyang artwork na may pamagat na “Nexus”. Ang tema ng nasabing timpalak ay “Humanity challenged by Climate Change” 2021.

Sa likhang sining ni Bricx, na isinilang sa Palo, Leyte at nakatira sa Quezon City, makikita ang kamay na may hawak na plastic bag, na naglalaman ng inumin at straw, at sigarilyo kung saan ang usok nito ay mga maliliit na dahon.

Ito ay isa sa may 208 artworks na isinumite mula sa 58 mga bansa na sumali sa kompetisyon, at ang natatanging likha na mula sa Timog-Sila­ngang Asya.

Napagdesisyunan ang mga nanalo sa pamamagitan ng online public voting, kung saan ang first place ay nakuha ni Dumas kaya mag-uuwi siya ng tumataginting na 1,500 euros o mahigit P85,000.

Tumanggap naman ng tig-500 euros (P28,500) ang iba pang nanalo mula sa bansang Iran, France, United States, at Kenya.

“This competition may come to an end, but our fight for climate justice is far from over,” batay sa speech ni Bricx.

“Eight years ago, my hometown suffered the wrath of [Super] Typhoon Haiyan. It changed my life forever. Should we wait for another typhoon as strong as Haiyan just to realize that this world is suffering from mass extinction? Or should we be the change that this world needs? Our time is now,” kuwento pa ng Leyteño.

Nabatid na ang COP26 summit ay isang pagtitipon ng mga lider sa buong mundo at mga delagado upang talakayin ang mga nararapat na gawing aksiyon upang lutasin ang problema sa climate change. (Dolly Cabreza)