Leyte student wagi sa US video competition, kumubra ng P20M

Wagi ang galing at husay ng isang 18-anyos na mag-aaral mula sa Philippine Science High School sa Palo, Leyte matapos niyang masungkit ang grand prize na mahigit P20 milyon sa idinaos na Breakthrough Junior Challenge (BJC) sa California U.S.A.

Isa si Hillary Diane­ Andales sa 11,000 mag-aaral mula sa 178 bansa sa buong daigdig na lumahok sa taunang kompetisyon na itinatag ng mga haligi sa industriya ng social media na sina Facebook founder Mark Zuckerberg at asawang Priscilla Chan; Google co-founders­ Sergei Brin at Ann Wojicicki; Yuri at Julia Milner ng Digital Sky Technologies.

Ang BJC ay isang global science video competition kung saan ay ipinaliliwanag sa mga karaniwang tao ang iba’t ibang uri at mukha ng siyensya­ sa pinakasimpleng paraan na maiintindihan ng mga ito.

Personal na tinanggap ni Andales ang kanyang award sa National Aeronatics and Space Administration (NASA) sa California, USA noong Disyembre 3 mula sa nilikha niyang video na may titulong ‘Relativity and Equivalence of Reference Frames.’

Tatanggap si Andales ng kabuuang US$400,000 o P20.27 milyon bilang grand prize winner sa nasabing kumpetisyon.

Binubuo ito ng US$250,000 post-secondary scholarship; US100,000 Breakthrough Science Lab para sa kanyang paaralan na idi-disensyo sa pakikipag-ugnayan sa Cold Spring Harbor Laboratory­ at US$50,000 naman para sa kanyang science teacher na si Mr. Xavier Francis de los Reyes.

Nagsimula ang kumpetisyon noong Setyembre­ 1, 2017. Noong una ay nabigo siyang mahirang na Top Scorer sa online competition subalit nagtagumpay naman siyang mapili bilang regional representative ng Asya hanggang tuluyan na nga siyang ideklara na grand winner noong Huwebes.

Kabilang din ang tubong Abuyog, Leyte sa mga piling mag-aaral na gagawaran ng Mga Bagong Rizal 2017: Pag-asa ng Bayan award na idaraos naman sa Disyem­bre 30.