LEYTE QUAKE WARNING NA!

Kasunod ng naganap na magnitude 6.5 earthquake sa Leyte, muling nagpaalala ang mga ahensya ng pamahalaan at maging ang ilang mambabatas ukol sa kahandaan ng mamamayan kapag may naganap na ganitong kalamidad sa bansa.

Hindi pa kuntento si Quezon City Rep. Winston Castelo, chairman ng House committee on Metro Manila development, sa ginagawang paghahanda ng iba’t ibang ahensya ng gobyerno sa pinanga­ngambahang ‘Big One’ sa National Capital Region kapag gumalaw ang Marikina Valley Fault System o mas kilala sa tawag na West Valley Fault.

“Hindi pa (handa). Mahina ang master plan. `Di ako kumbinsido sa master plan,” ani Castelo, dahil kung katulad aniya ng naganap na magnitude 6.5 na lindol sa Leyte ang tatama sa Metro Manila ay maraming istraktura ang masisira.

“Walang structural integrity inspection ng mga building,” paliwanag ni Castelo kung bakit nahihinaan ito sa master plan ng iba’t ibang ahensya na tulad ng Metro Manila Development Authority (MMDA), National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), at iba pa.

“Kulang din ang information campaign,” dagdag ni Castelo kung saan kapansin-pansin umano na kapag nagsasagawa ng earthquake drill ang MMDA ay hindi sumasali ang lahat ng mamamayan dahil sa kakulangan ng impormasyon.

Dahil dito, kinalampag ng mambabatas ang lahat ng ahensya ng gobyerno na paigtingin pa ang earthquake drill hindi lamang sa mga government offices at mga eskwelahan kundi maging sa mga pribadong kompanya at komunidad upang maihanda ang mga tao sa pagdating ng ‘Big One’.

Ayon naman kay Quezon City Rep. Alfred Vargas, kailangang kumbinsihin ng mga community leader partikular ng mga barangay officials ang lahat ng kanilang nasasakupang lugar na seryosohin ang earthquake drill.

“Para naman sa kapa­kanan natin lahat ang pagsali sa earthquake drill para maihanda natin ang sarili natin sa sakuna,” ayon kay Vargas.

WARNING SA ‘BIG ONE’

Sa pagtataya ni Phivolcs Director Renato Solidum, kung sa Metro Manila magaganap ang magnitude 6.5 na lindol, aabot sa 23,000 katao ang maaaring maapektuhan nito o maaring madagdagan pa lalo na sa mga lugar na hindi matatag ang pagkakatayo ng mga bahay o gusali at kung kulang sa kahandaan ang publiko.

Kaya muling nagpaalala ang Phivolcs na maging handa sa ‘Big One’ na may posibilidad na tumama sa Metro Manila at mga kalapit na probinsiya nito.





Iginiit ni Solidum na dapat tutukan na rin ng gobyerno ang masusing pagsusuri sa mga gusali at hindi lamang ang pagsasagawa ng regular na earthquake drills sa bansa. Kailangan umanong magkaroon ng pagbabago pagdating sa pagtatayo ng mga imprastraktura para hindi ito masira sa oras ng malakas na paggalaw ng lupa.

PAMILYA IHANDA

Suhestyon pa ni Solidum, dapat na rin umanong isama sa educational system ng bansa ang kahandaan ng bawat pamilya tuwing oras ng lindol. Importante umanong magkaroon ng kaalaman ang bawat pamilya sa minimum standard para sa isang matibay na bahay para hindi mabuwag tuwing oras ng lindol.

Dagdag ng opisyal, sana ay maibalik ang dating ipinatupad ng Department of Education (DepEd) na nagbibigay ng earthquake homework sa mga bata at sasagutin ng kanilang mga pamilya.

Implementasyon na lamang naman aniya ang kailangan sa kasalukuyang administrasyon para matiyak na magkakaroon ng kaalaman ang bawat pamilya hinggil sa earthquake readiness measures.

Napatunayan sa Leyte quake na mabisang magkaroon ng earthquake drills upang magkaroon ng mentalidad ang bawat mamamayan na maging handa sa lahat ng pagkakataon.

“Some residents ran out of their homes when they felt aftershocks. Some had panicked but many stayed calm because we just had an earthquake drill and they know what to do in times of disaster,” ayon kay Office of Civil Defense regional spokesperson Pebble Lluz.