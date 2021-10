Leylah lodi si Sharapova

GANADO nang humampas para sa BNP Paribas Open sa Indian Wells, California si Filipino-Canadian tennis sensation Leylah Fernandez matapos nitong makausap si five-time Grand Slam champion Maria Sharapova.

Sa 2021 US Open noong Setyembre kung saan nagtapos bilang runner-up si Fernandez, nagkaroon ng tsansa ang 19-year-old netter na makausap ang Russian tennis player sa Met Gala sa New York.

“She gave me some pretty good advice,” lahad ni Fernandez, may lahing Filipina. “I don’t want to disclose any of it because it’s very personal for me.”

Ayon pa kay world no.28 Fernandez, ibinahagi rin umano sa kanya ni Sharapova ang kanyang personal experience at tinawag pa ang 34-year-old Russian na “great inspiration to kind of look up to.”

Sa BNP Paribas Open na sisimulang ngayong linggo, nabigyan ng opening round ‘bye’ si Fernandez na ika-23 seed ng kumpetisyon.

Makakabangga nito sa second round ang magwawagi sa pagitan nina Elena-Gabriela Ruse ng Romania at Alize Cornet ng France. (Janiel Abby Toralba)