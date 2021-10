Leylah ganado sa Indian Wells

SABIK nang pumalo sa gaganaping BNP Paribas Open sa Indian Wells, California si Filipino-Canadian tennis sensation Leylah Fernandez.

Isang video mula sa BNP Paribas Open ang ni-retweet ni Fernandez at ibinahaging “I’m in Indian Wells and I can’t wait to play my first match here for the very first time. See you soon.”

Matatandaan na nagpasiklab sa nakalipas na 2021 US Open ang 19-year-old netter na pinabagsak sa kumpetisyon sina US Open champion Naomi Osaka, three-time Grand Slam champion Angelique Kerber, world no. 7 Elina Svitolina at world no.2 Aryna Sabalenka.

Humampas hanggang finals si world no. 28 Fernandez ng US Open ngunit bigong masungkit ang kampeonato makaraang yumuko kay Emma Raducanu na namayagpag sa torneo. (Janiel Abby Toralba)