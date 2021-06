Level up! Mga asong gala noon, K9 na ngayon

Nagsulong ng K9 program ang University of the Philippines-Diliman para sa mga asong gala.

Ang mga aso ay gagamitin sa kanilang campus para makatulong sa kanilang search and rescue operation.

“This project was conceptualized to help UP campus prepare for the eventuality of an emergency like an earthquake or any natural hazard instead of waiting for help from the outside,” ayon kay Prof. Khrysta Imperial Rara, ang project manager ng Sagip K9 Training, sa panayam ng ANC.

Ayon kay Rara, iisa lang ang asong may lahi sa kanilang programa, karamihan dito ay mga aspin o asong Pinoy.

“All the rest are asong Pinoy. They really performed well, especially the short-legged ones kasi their noses are close to the ground,” aniya pa.

Target nila na mag-iba ang tingin sa mga pagala-galang aso at makatulong sa komunidad. (Ray Mark Patriarca)