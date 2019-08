Leutcheu, Gutang dudungisan ang Beda

Standings W L

San Beda 7 0

CSB 5 1

LPU 6 2

Letran 5 3

SSC-R 3 3

Mapua 3 5

JRU 3 5

Perpetual 3 5

Arellano 1 6

EAC 1 7

Mga laro ngayon:

(FilOil Flying V Centre)

12:00pm — San Beda vs Saint ­Benilde

2:00pm — San Sebastian vs Perpetual

4:00pm — Arellano vs Lyceum

MALAKI ang naging ambag nina Calvin Oftana at Donald Tankoua sa panalo ng defending champion San Beda University Red Lions sa kanilang huling laro kontra Lyceum of the Philippines Pirates sa 95th NCAA basketball tournament.

Nagtala si Oftana ng 20 points at 12 rebounds habang bumakas si Came­roonian Tankoua ng 19 markers at anim na boards upang akbayan ang Red Lions sa seventh win matapos pagulungin ang last year’s runner-up Pirates, 88-73, Martes ng gabi sa FilOil Flying V Centre sa San Juan City.

Muling sasandalan ng Mendiola-based squad San Beda sina Oftana at Tankoua pagharap nila sa College of Saint Benilde Blazers ngayong alas-12:00 ng tanghali sa parehong lugar.

Bukod kina Oftana at Tankoua tumutulong din sa opensa sina Evan Nelle at James Canlas kaya naman halos nahihirapan ang kanilang mga kalaban kung sino ang babantayan.

“Nagpapasalamat ako sa players ko for all the sacrifices they have had the past few days preparing for LPU,” saad ni head coach Boyet Fernandez. “Hopefully, we won’t stop here. It’s only one game and we have so many to go.”

Solo sa tuktok ng team standings ang Red Lions tangan ang 7-0 karta habang nasa se­cond spot ang Blazers na may 5-2 record.

Kumpiyansa naman si CSB mentor TY Tang na kaya nilang sabayan ang bangis ng Red Lions.

Inaasahang ibabangga ng Saint Benilde ang kanilang pambatong pla­yers na sina Clement Leutcheu at Justin Gutang upang dungisan ang malinis na karta ng San Beda. (Elech Dawa)