Let’s play tennis… elbow

May pagkakataon na maririnig natin ang karamdaman na tennis elbow. Ito ang pananakit na nararamdaman ng ating bisig hanggang sa gilid ng ating siko.

Ang ­scientific term nito ay lateral epicondylitis. Napakasakit nito na naguumpisa sa paulit ulit na pagkilos at paggalaw ng kamay at braso, kaya naooverload. Hindi ito sa paglalaro ng tennis lamang nakukuha at hindi rin lang mga atleta ang puwedeng magkaroon nito. Kahit sino na may trabahong paulit-ulit na kilos at galaw tulad ng mga, karpentero, tubero, magsasaka, guro, at lahat na ang trabaho ay may ­kinalaman sa computers ay maaaring magkaroon nito. Ang pinanggagalingan nito ay ang ­kalakip ng mga litid ng bisig o forearm sa bukong ng siko, kung kaya’t maaa­ring umabot ang kirot sa bisig pababa o sa braso pataas. Maaaring mapansin din sa simpleng pagikot ng doorknob, paghawak ng tasa ng kape, pag grip ng anumang bagay o simpleng pakikipagkamay na masakit at mahirap gawin.

Kung ang pananakit ay may kaakibat na ­pamamasa, paninigas sa paligid ng siko, puwedeng gawin ang ­x-ray para malaman kung may bali ito. Kung may depormidad naman ay may dislocation na nangyari. Kung may pamamanhid o panghihina ng kamay o wrist, ultrasound, EMG-NCV o electromyogram nerve conduction velocity o MRI o magnetic resonance imaging naman ang gawin para makita kung may ­naiipit na ugat.

Ang tennis elbow ay self limiting o gumagaling ng kusa. Ang unang dapat gawin ay ipahinga ito, lalong lalo na kung ito ay ang kamay na madalas gamitin. Ngunit dahil sa mabagal humilom ang mga litid, maaaring tuma­gal ito ng ilang linggo o kung minsan ay ilang buwan. Puwedeng inuman ng mga anti inflammatory drugs ng ilang araw, cold o warm compress, pati mild massage, kasama na ang physical therapy at ehersisyo. Tingnan at ayusin ang mga ­gamit, makina, at instrument nang ang mga ito ay maaayos para ‘di puwersado ang gamit. Kung minsan ay puwedeng iniksyonan sa lugar na masakit ng PRP o platelet rich plasma, para dumami ang growth factors sa lugar na may diperensya. Pero kung talagang matindi ang sakit, steroids. Puwede ring gumamit ng compression sleeves, elbow braces, o straps para mabawasan ang pressure dito. Kung talagang matindi na ang nararamdaman, kumonsulta sa spesyalista. May mga surgical procedures na maaaring makatulong katulad ng arthroscopy at pagalis ng scar tissue.

Huwag tiisin ang pananakit nang siko at maaapektuhan ang ating trabaho, at pang araw-araw na kilos at galaw.

Hanggang sa susunod na Martes!