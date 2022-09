‘Let It Go’ bersyon ni Rufa Mae kinaaliwan

Nakipagbiritan si Rufa Mae Quinto sa “The Clash” standouts na sina Thea Astley at Mariane Osabel sa special number nila sa “All Out Sundays” ng GMA.

Hindi nagpatalo ang sexy comedienne, at sa katunayan ay nangibabaw pa nga siya sa mga professional singers na kasama niya sa stage nitong Linggo.

May sarili siyang atake sa popular Disney song na “Let It Go” mula sa movie na “Frozen”.

“Let it go go go!” ang tirada ni Rufa Mae sa naturang kanta, dahil sa sikat niyang linyang “Go, go, go”.

“Yes. I dedicate this song to myself. I hope I like it,” patawa pa ni Rufa Mae bago kumanta ng sarili niyang bersyon nito.

Sinabayan naman si Rufa Mae nina Thea at Mariane sa kakaaliw na trip nito sa kantang alam na alam ng mga chikiting mula sa well-loved Disney film.

Si Idina Menzel ang original na kumanta ng “Let It Go”.

Sikat man si Olaf, all laugh naman ang mga netizen sa kabaliwan ng komedyana. Ilan sa mga comments:

“Kakatuwa naman ang episode na ito. Go go gowww Thea, Mariane at Rufa Mae (laugh emojis)!”

“LT talaga ‘to lalo na nung sa studio.”

“Kengkoy talaga si Rufa Mae.”

So effortless magpatawa ni Rufa Mae. Nakakaloka siya!”

Kinanta rin ni Rufa ang “Where Do Broken Hearts Go (go, go!)”, “Wake Me Up Before You Go (go, go!)”

Naghihintay pa ang mga netizen sa iba pang pakulo at patawa ni Rufa Mae sa pagkanta. (Batuts Lopez)