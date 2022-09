Leonardo binanatan sa Emmys

Pinantutsadahan ni Kenan Thompson si Hollywood actor Leonardo DiCaprio sa stage ng Emmy Awards 2022. Nakaladkad nito pati ang aktres na si Zendaya Coleman.

“Zendaya just turned 26, happy birthday. 26 is a weird age in Hollywood. Young enough to play a high school student, but too old to date Leonardo DiCaprio,” banat ni Kenan para patawanin ang audience.

Madalas kasi na mas bata ang tipo ng babae ni Leonardo, mga nasa edad na hindi lalagpas sa 25-anyos. Naging open joke na ito tungkol sa Oscar award-winning actor.

May mga naglalabasan ding tsika na ang dini-date ngayon ni Leonardo ay ang modelong si Gigi Hadid, na ngayon ay 27-anyos.

Kamakailan kasi ay naghiwalay na sila ng girlfriend nitong si Camila Morrone, 25-anyos. At kaya umano hindi nagtagal ang kanilang 4-years relationship ay dahil mag-26 na ito, na lagpas na sa standards ng aktor. (Batuts Lopez)