Leonard nagisa sa depensa

ISANG basket lang ang naghihiwalay sa Toronto Raptors at sa Larry O’Brien Trophy, pero binutata ni Draymond Green.

Sa final seconds ng Game 5 Lunes ng gabi sa Scotiabank Arena, binaba ni Kawhi Leo­nard ang bola pero napuwersang pumasa nang salubungin ng pader ng depensa ng Golden State Warriors.

Napunta kay Kyle Lowry ang bola sa sulok, bumitaw na pero hinabol ni Green at inabot pa ang bola sabay sa final buzzer.

Naitakas ng Warriors ang 106-105 win para idikit sa 3-2 ang NBA Finals.

“He got a piece of it, that’s what great defenders do,” bulalas ni Lowry, tumapos ng 18 puntos. “He got a piece of it and we’ll continue to look at it and see how we can be better for the next game.” (VE)