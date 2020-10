Leonard, George nagsasapawan

KUMPLETO sa talent ang Los Angeles Clippers, hindi lang nag-click at naging pinakamalaking disappointment nitong nakaraang NBA postseason.

Nasilat sa Denver ang Clippers sa West semis sa kabila ng matibay na tandem nina Kawhi Leonard at Paul George.

May mungkahi si Hall of Famer Shaquille O’Neal.

Para daw makabawi ang Clippers, mas mainam na pakawalan na si George at hayaan si Kawhi na solong bitbitin ang team tulad ng ginawa niya noon sa Toronto. Napag-kampeon ni Leonard ang Raptors noong 2019 bago tumawid ng LA.

“You gotta use (George) to get two good solid players because I need Kawhi to be the man,” suhestiyon ni O’Neal sa kanyang The Big Podcast Shaq. “See Kawhi, I don’t want Kawhi to delegate… when Kawhi was with Toronto he knew he was the man, everybody knew he was the man. Now you got one guy that thinks he’s the man, one guy that is the man.”

Nagkakasapawan ang dalawang superstars?

Sabay dumating sa LA sina Kawhi at George. (VE)