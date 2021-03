Lenox kakasahan rematch kay Tyson

Handang kumasa sa isang rematch kontra kay boxing legend Mike Tyson si former three-time world heavyweight champion Lennox Lewis matapos ang 19 taon ng huling magtagpo ang mga ito.

Magugunita na naging mainit ang heavyweight title bout ng dalawa noong 2002 kung saan nanaig si Lewis, nagretiro kasunod na taon, via eight-round knockout.

Nitong Nobyembre nakaraang taon, balik sa boxing ring matapos ang 15 taon si Tyson na nakaharap si former four-weight world champion Roy Jones Jr. sa isang exhibition match.

Nagresulta ang nasabing laban sa isang draw.

“If the public wanted it then we would probably talk.” saad ng 55-year-old Lewis sa TMZ. “I don’t know. I don’t really have nothing pushing me in the ring right now. People would love to see that fight but I don’t know.”

Samantala, isa naman sa matunog na laban para kay Tyson ay ang inaabangang trilogy match nito kontra kay Evander Holyfield. (JAToralba)