Leni pinakakanta sa komunista alyansa

Tinugon ng kampo ni Partido Reporma standard-bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson ng isang hamon na harapang itanggi o kumpirmahin ni Vice President Leni Robredo ang alyansa ng komunistang grupo sa kandidatura sa pampanguluhang halalan.

Ayon kay dating House Committee on Public Order and Safety chairman at tagapagsalita ni Lacson sa peace and order na si Ret. General Romeo Acop, ito ay upang direktang mabatid ng taumbayan ang totoong relasyon ni Robredo sa mga komunista.

Maging ang senatorial candidate na si Antonio Trillanes ay hinamon din ni Acop na patunayan ang katuwiran nitong walang nakapasok na elemento ng komunismo sa grupo ni Robredo.

“Wala nang ginawa ang mga ‘kakampink’ kundi paratangan si Ping Lacson ng red-tagging pero hindi naman nila masabi sa publiko kung may direkta silang alyansa sa Makabayan Bloc na ayon na rin sa ayaw umuwi na si Jose Maria Sison—na nasa likod ng pagkakalikha ng mapaminsalang CPP-NPA—ay kabilang sa kanilang mga front organization,” ani Acop.

Hindi umano basta dapat ipagwalang-bahala ng kampo ni Robredo ang isyung ito dahil malalagay sa alanganin ang kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipino lalo na ang mga nasa kanayunan, ayon pa kay Acop.

“Higit diyan, nanganganib na malagas ang ating mga pulis at kasundaluhan. Sino pa ang magtatanggol sa atin kung ganon?” aniya.

“Hindi ko maubos-maisip kung saan pupulutin ang gobyernong may sarili nang sandatahang lakas na nakabatay sa Saligang Batas na pomoprotekta sa estado ay lalabas na nakikipagmabutihan din sa grupong hindi kumikilala, sumasalungat at gustong maghari-harian sa pamahalaan,” diin pa ng dating mambabatas at heneral.

Nakahanda umanong harapin ni Acop ang mga nagpaparatang na ito kay Lacson para matauhan sila sa kanilang mga walang batayang paninira sa dating hepe ng Philippine National Police.

“Malayong-malayo ito sa katotohanan dahil kilala ko si Ping Lacson mula ulo hanggang paa bilang senior classman niya sa PMA at comptroller ng pamunuan niya ang PNP. Kaya kong magbigay ng pruweba sa bagay na ito,” saad ni Acop.

Aniya, ang mga naglalabasang ito ay pawang kasinungalingan at malinaw na ginagamit upang takpan umano ang katangian ni Lacson bilang “nababagay na lider, panggiyera, sa ilalim ng situwasyon na kinakaharap ng bansa.” (Dindo Matining)