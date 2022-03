Leni pambato ng mga Cavite, Misamis Oriental local exec

Isa’t kalahating buwan bago ang eleksiyon ay dumarami lalo ang mga local executive na sumusuporta kay Vice President Leni Robredo para maging susunod na pangulo ng bansa, indikasyon na lumalakas ang kanyang kampanya laban sa anak ng diktador na si Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr.

Sa Cavite ay pinatunayan ni Cavite 4th District Representative Elpidio Barzaga, pa¬ngulo ng National Unity Party (NUP), na hindi solid Marcos, Jr. ang probinsya salungat sa pinapakalat ni Gov. Jonvic Remulla.

Tumindig si Barzaga para kay Robredo, kahit pa ang kanyang sariling partido ay sumusuporta kay Marcos.

“If we base (it on) her track record, naniwala ako that she is the most qualified to be elected as president,” ayon Barzaga. “Kapag siya ang naging pangulo, talagang magkakaroon tayo ng gobyernong tapat at aangat ang buhay ng lahat.”

Suportado rin si Robredo ng maybahay ni Barzaga na si Dasmariñas Mayor Jenny Barzaga. Tinuturing na vote-rich city ang Dasmariñas, Cavite dahil meron itong higit sa 400,000 na botante.

Sa isa rin rally sa Imus, Cavite ay pinahayag ni Cavite 3rd District Rep. Alex Advincula ang suporta niya kay Robredo. Tumatakbo bilang mayor ng Imus ngayon si Advincula.

Kahapon naman, inanunsyo ni Misamis Oriental 2nd District Rep. Juliette Uy at ng kanyang buong Team Unity tiket ang suporta nila para kay Robredo.

Nakasama ni Uy si Robredo sa Kamara noong Naga congresswoman ang bise presidente.

Nakatrabaho din ng anak ni Uy na si Villanueva Mayor Jennie Mendez si Robredo sa Kongreso. Sinabi ni Mendez na bago pa man naging public official ang bise presidente ay naging lingkod-bayan muna siya, lalo na para sa mga nasa laylayan ng lipunan.