Leni lampaso kay Marcos sa PPCRV

Malaki ang agwat at halos landslide victory na ang resulta ni presidential candidate at former senator Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. laban sa siyam pang kandidato, kabilang na ang nangungunang katunggali na si vice president Leni Robredo sa bilangan ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting (PPCRV) sa UST, Quezon City.

Base sa unofficial PPCRV election tally count, umabot na sa mahigit 30,690,016 votes ang nakuha ni Marcos kumpara kay Robredo na may 14,643,910 votes habang nasa 30, 669, 569 votes na rin ang nakuha ni vice presidentiable Sara Duterte laban kay Kiko Pangilinan na mayroon lamang na 9,002, 563 votes as of 10:02 Martes ng umaga.

Samantala, wala namang reklamo o anumang complaints ang pamunuan ng PPCRV kaugnay sa nakuhang landslide vote ni Marcos ayon kay Commission on Elections citizens arm on the accuracy of poll results, Commissioner George Garcia. (Vick Aquino)