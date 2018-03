Leni: Cabinet post, imposible na

Hindi na umaasa pa si Vice President Leni Robredo na bibigyan pa siya ni Pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte ng ano mang posisyon sa gobyerno.

Ayon sa Pangala­wang Pangulo, wala siyang nakikitang ano mang senyales na mabibigyan o itatalaga pa siya ng Pangulo sa alinmang posisyon sa pamahalaan matapos na siya’y italaga noon bilang Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC) chair.

“I don’t see it co­ming,” ayon kay Robredo.

Ngunit nilinaw naman ni Robredo na bukas siya kung sakaling darating ang panahon na aalukin muli siya ng Pangulo ng posisyon sa pamahalaan gayunma’y maraming mga bagay na kailangan muna umano nilang pag-usapan.

“I’ll be open to it but you know, it is necessary that we discuss things. Perhaps, I will tell the President that I would be very much willing to work with him, I would be very much willing to support what he’s doing, but if there are things that we don’t agree on, kailangan ko talagang sabihin, kung okay iyon sa kanya eh ‘di okay,” ayon pa kay Robredo.

Matatandaan na itinalaga ng Pangulo si Robredo bilang HUDCC chair ngunit kalaunan ay nagbitiw ito matapos na hindi siya pinapadalo sa pagpupulong ng gabinete na dapat kasama siya sa naturang pagpupulong.

Nag-ugat ito sa mga pahayag ni Robredo na salungat sa mga polisiya ng administrasyon.