Lengua de vaca sasayaw ka sa saya

Masarap at malasa – kapag hindi mo inisip kung ano ang kinakain mo, sumasayaw sa saya ang panlasa mo.

Sa kauna-unahan kong pagkakataong nakatikim ng dila ng baka, akala ko talaga ay napakalambot na karne ng baka ang kinakain ko. Nagtaka lang ako na walang mga hibla kapag hinimay ko.

Maganda ang pagkakahanay ng karne at taba sa dila ng baka lalo na kung ito ay slow-cooked o hindi minamadali ang pagluluto. Mayaman din sa zinc, iron, choline, phosphorus, selenium at vitamin B12 ang baka, pero mataas din ang calories at fatty acids.

Panahon ng mga mangangaso (hunter) ng Paleolithic Age nang matuklasan ng tao ang pagkain ng dila ng baka dahil ang hinahanap nila ay ang pinakamataba at malinamnam na parte ng baka.

Pero bago mo maluto ang dila ng baka, kailangang hugasan muna itong mabuti (gumamit ng kitchen brush kung kinakailangan) at balatan. May balat kasi ang dila, at para magawa ito, kailangang i-poach ito o pakuluan sa tubig na may mahinang apoy sa loob ng 1 hanggang dalawang oras o hanggang mamuti ang dila. Puwedeng may timpla ang pagpapakuluan – asin, hiniwang sibuyas, pamintang buo at dahon ng laurel – o puwede namang ibabad muna ng 12 oras sa tubig na may asin bago ito pakuluan.

Makaraan ang pagpapakulo, palamigin lang ng kaunti at saka balatan ang dila.

Narito naman ang sauce para sa inyong lengua de vaca:

1 tasang tomato paste

3 tasang tomato sauce

2 tinadtad na sibuyas

1 buong bawang na tatadtarin ng pino

4 na piraso ng chorizo bilbao na hihiwain

4 na pulang bell peppers na hiniwa

1 latang whole button mushroom

1 maliit na lata ng liver spread

20 piraso ng green olives

2 kutsarang Spanish paprika

Asin at pamintang pampalasa

Hiwain ang dila ng baka at itabi. Maggisa ng chorizo sa sibuyas, bawang at bell pepper. Lagyan ng paprika. Itabi muna ang ginisang chorizo.

Idagdag ang tomato paste, tomato sauce and 4 na tasa ng pinagpakuluan ng dila ng baka. Pakuluan sa mahinang apoy ang sauce ng 30 minuto o hanggang sa lumapot ang sauce. Idagdag ang liver spread, olives at mushrooms. Timplahan ng asin at paminta.

Idagdag ang hiniwang dila ng baka. Ihalo sa sauce. Ilagay ang chorizo. Ready na ang lengua de vaca na may tomato sauce!