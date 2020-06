“Through the tummy and up to the heart – that’s the foolproof way to keep a man!”

Ito ang paniniwala ni Chef Editha Singian nang isulat niya ang librong Sweet Temptations: Cakes, Pastries and Other Bakes. Nagwagi ito ng ikalawang puwesto sa Gourmand International Cookbook Awards sa France na sinalihan ng magagaling na culinary book authors sa iba’t ibang bansa.

Ang mga recipes na nakalagay sa kanyang libro ay tiyak na magpapaupo sa inyong pamilya para mapagsaluhan.

Ayon kay Chef Edith, pinaniniwalaang nang dumating ang mga misyonaryong Espanyol sa ating bansa noong 17th century nagsimula ang pagbe-bake dito. Dati, ginagawa ito sa malaking oven na yari sa mga adobe at bricks kung saan kahoy at uling ang panluto.

Isa sa mga recipe na nasa libro ni Chef Edith ang kanyang ibinabahagi ngayon sa Patikim Nga!

LEMON CHEESE COOKIES

1 tasang unsalted butter, pinalambot

1 tasang asukal

1 malaking itlog

2-1/2 tasang arina

1 tasang ginadgad na keso

1/2 tasang pinigang lemon o ginadgad na loob ng balat ng lemon.

Pamamaraan: Painitin ang oven sa 350*F. Gawing cream ang butter at asukal. Idagdag ang itlog at batihin para maghalo. Idagdag ang arina, ginadgad na keso at ang lemon extract. Haluing mabuti. Gumamit ng cookie press o gumawa ng tig 1 pulgadang bola at pisain sa inyong palad gamit ang inyong hinlalaki. Ilagay sa isang minantikaang cookie sheet.

I-bake sa loob ng 18 hanggang 20 minuto o hanggang maging light brown ang cookie.

Ganoon lang kadali ang pang-meryenda na maaari ring gawing business ngayong quarantine.