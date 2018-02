Leila nag-ala-Gloria: nagkakasakit na sa kulungan

Gaya ni dating Pangulo at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo na nanghina ang katawan at kinapitan ng mga sakit habang nakadetine, tila ganito rin diumano ang inaabot ngayon ni Senador Leila de Lima na kahit hindi nakahalo sa ordinar­yong preso ay nagkaroon na ng iba’t ibang karamdaman.

Kabilang si Akbayan Party-list Rep. Tom Villarin sa mga bumisita kay De Lima sa Philippine National Police (PNP) Custodial Center kung saan isang taon nang nakakulong ang senador.

Pagkatapos anya ng idinaos na misa para sa senador ay inihayag nito ang kasalukuyan niyang kalagayan.

“Her physical health has deteriorated as she now has diabetes and high blood pressure. That under a sweltering heat this summer, her vertigo will bring her so much pain she could imagine. But more than her physical pain, she is tormented by a punishment not knowing what wrong did she make,” ani Villarin.