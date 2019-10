Leila kay Dick: Tirahin mo ako nang harapan!

HINAMON ni Senador Leila de Lima si Senador Richard ‘Dick’ Gordon na tirahin siya nang harapan at hindi patalikod sa isyu ng Good Conduct Time Allowance (GCTA) Law.

Sinabi ito ni De Lima matapos siyang akusahan ni Gordon na nakinabang sa GCTA Law para makaipon ng campaign funds mula sa mga high profile inmate sa New Bilibid Prison (NBP) noong 2016.

Ayon kay De Lima, naging iresponsable diumano si Gordon dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanya na wala naman itong pinapakitang matibay na pruweba na nakinabang siya sa naturang batas.

“I do not really know what Sen. Gordon’s beef with me is. He is the only source of the supposed rumor that I used the GCTA IRR to shake down prisoners,”sabi ng dating Justice Secretary.

“Tigilan mo na ako Sen. Gordon. Nakakulong ako at walang kakayahan na makipagsabayan sa publiko at media sa paninira mo sa akin.

Sana sa susunod na tirahin mo ako ay sa mukha ko at magkaharap tayo, at may pagkakataon akong pasinungalingan ang iyong mga malisyosong paratang sa akin,” dagdag pa nito.

Sa mga media interview, binatikos ni Gordon si De Lima sa pagpapalawig ng kapangyarihan ng Secretary of Justice hinggil sa pag-release ng mga preso sa pamamagitan ng pagbaluktot ng IRR ng GCTA bilang kalihim ng DOJ.

Naniniwala si De Lima na ginagamit lang siya ni Gordon upang makapagpalapad ng papel kay Pangulong Rodrigo Duterte.

“Stop defaming me, Sen. Gordon! Stop using me to please, and ‘redeem’ yourself to Duterte,” ani Gordon. (Dindo Matining)