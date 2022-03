Legasiya para sa kababaihan

Ipinagdiriwang ngayong buong buwan ng Marso ang International Women’s Month bilang pagkilala sa mahalagang papel at kontribusyon ng lahat ng kababaihan sa kanilang pamilya at sa lipunan.

Kaisa po ako sa nagpapaabot ng mainit na pagbati sa lahat ng kababaihan dahil sa hindi matawarang serbisyo at sakripisyo ng mga ito, una sa kanilang pamilya at pangalawa, sa ambag nila sa komunidad at sa bansa.

Siyempre, sa aking misis, ina, mother in-law, mga kapatid, anak, saludo ako sa inyo. Happy International Women’s Month!

Maging si Pangulong Rodrigo Duterte po ay nagpaabot ng kanyang mainit na mensahe sa pagdiriwang ng International Women’s Month at ipinagmalaki ang pagkilala ng ibang bansa sa Pilipinas dahil sa pagpapahalaga ng gobyerno sa kakayahan ng mga kababaihan at pantay na pagtingin sa mga ito sa lipunan o ang tinatawag na “gender equality”.

Maipagmamalaki rin ang mga nakamit na tagumpay ng mga Filipina sa kahit na anong larangan dahil lumutang ang angking talino, kakayahan at impluwensiya ng mga ito sa pulitika, negosyo, academe at sa mga lokal na pamayanan.

Patunay dito ang mga Filipina na nasa Kongreso na gumagawa ng mga batas para sa kapakanan ng sambayanan, mga Filipina scientist, mga Filipina na Chief Executive Officer at Presidente sa corporate world, mga babaeng lider sa larangan ng edukasyon at mga lokal na opisyal.

Kasama po ang mga kababaihan sa pagbangon ng bansa dahil sa kanilang angking kakayahan at kabalikat sila ng gobyerno tungo sa pag-angat at pag-unlad.

Isa ang Pilipinas sa mga bansa sa mundo na tunay na nagpapahalaga at kumikilala sa kakayahan ng mga kababaihan, lat hindi sila itinuring na pangalawa lamang sa mga kalalakihan.

Hindi po tayo kagaya ng ilang mga bansa na ang trato sa kanilang mga kababaihan ay second class citizen o “inferior” at mas nakatuon sa mga ginagawa ng kanilang mga kalalakihan.

At bilang patunay na pinapahalagan ng Duterte administration ang kapakanan ng mga kababaihan, ilang mga batas ang nilagdaan bilang suporta ng kanyang gobyerno para sa mga ito

Kabilang po dito ang Republic Act 11148, o ang Kalusugan at Nutrisyon ng mga Nanay Act na nagpapalakas sa mga programang pangkalusugan at nutrisyon ng mga mahihirap na buntis at nagpapasusong mga ina, mga batang ina, at mga sanggol hanggang sa kanilang ika-isang libong araw.

Ang batas na ito ay para sa mga ina at sanggol na nasa pinaka-mahihirap na sektor ng lipunan na pinangangasiwaan ng Department of Health katulong ang local government units.

Nariyan din po ang Republic Act 11210 o ang Expanded Maternity Leave Act na nagbibigay ng tatlong buwan sa isang ina para makasama at maalaagaan ang sanggol pagkapanganak at kahit hindi pumapasok sa trabaho ay tumatanggap ng suweldo, hindi katulad dati na isang buwan lamang ang gingugol na panahon ng mga nanay sa kanilang maternity leave.

Isa pang batas na pinirmahan ng Pangulo sa bisperas ng Women’s Day ay ang Republic Act 11648 na nagtataas ng edad ng sexual consent para sa statutory rape mula dose anyos at ito ay ginawang labing-anim na taong gulang.

Dahil sa batas na ito, nagpaabot ang United Nations Children’s Fund (UNICEF) ng pagbati sa Pilipinas dahil masisiguro na ang proteksiyon at karapatan ng mga bata .

Ang nabanggit na batas po ay tumutugon sa adhikain ng UNICEF partikular sa nakapaloob sa Covention on the Rights of the Child kung saan ang Pilipnas ang isa sa signatory ng kasunduan.

Naglabas din po si Pangulong Duterte ng Executive Order no.12 na nagbibigay ng buong suporta ng gobyerno sa Reproductive Health sa pamamagitan ng pinaigting na mga hakbang para maisulong ang family planning o maayos na pagpaplano ng pamilya, kahit pa may kuwestiyon ang ilang grupo sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Act (RPRH Law).

Isinaalang-alang ng gobyerno ang kaligtasan at kalusugan ng isang ina sa family planning at para masiguro na mabigyan ng maayos na buhay ng isang pamilya ang mga anak sa tamang agwat ng panganganak .

Ilan lamang po itong mga batas na ito na nagtitiyak ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan sa bansa na ngayon lamang natatamasa sa ilalim ng Duterte administration.

Gaya po ng mensahe ni Pangulong Duterte, magsama-sama at magkaisa po tayo para sa pagsulong at pag-angat ng bansa kung saan walang maiiwan at bawat isa ay may kakayahang magtagumpay. Mabuhay ang mga kababaihang Pilipino!