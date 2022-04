Legarda sa publiko: second booster samantalahin

Nagpapaalala ang dating senadora at tumatakbo ulit na senadora na si Loren Legarda na pinayagan na ng FDA ang pangalawang booster shot para sa mga senior citizen, healthcare worker at mga immunocompromised.

Naniniwala siya na dapat magpabakuna o kumuha ng pangalawang booster ang sinuman na may kapasidad at pinapayagan ng gobyerno na magpalagay ng pangalawang booster para maiwasan ang surge.

Kapag naayos na ng gobyerno ang proseso sa pagkuha, hinihikayat ni Legarda na magpalagay agad ng second booster ang mga senior citizen, healthcare worker at immunocompromised.

Aniya, dapat silang mauna dahil sila ang may mas mataas na tsansa na makakuha ng malubhang sintomas kung sakali’y mahawaan sila ng COVID-19.

Bilang chairperson ng New Normal Sub-committee of the Defeat COVID-19 Ad Hoc Committee at bilang may-akda at sponsor ng Better Normal bill, isinusulong ni Legarda ang panukalang batas na naglalayon magkaroon ng komprehensibong paglalahad ng alituntunin na ating kakailanganing sundin sa lahat ng pampublikong lugar, mga opisina at mga paaralan habang hindi pa nawawakasan ang pandemya.

Sa Better Normal bill na isinusulong ni Legarda, ang gobyerno ay may responsibilidad na mag-implementa ng libreng distribution ng mga mask para sa publiko. (Dindo Matining)