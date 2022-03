Legarda: Pamilyang Pinoy kailangan ng sapat na kita

Mareresolba ang kawalan ng trabaho at kahirapan kung masisiguro ng pamahalaan na lahat ng pamilyang Pinoy ay may access sa basic services at magandang oportunidad para kumita, ayon kay dating Senadora Loren Legarda.

“Ang higit na kailangan ng bawat pamilyang Pilipino ngayon ay ang kakayahang kumita at magkaroon ng regular na mapagkukunan ng pang-araw-araw na kita,” ani Legarda sa Uniteam campaign sortie sa Las Piñas City.

Si Legarda, dating chairman ng Senate committee on finance ay matagal nang nakikipag-ugnayan sa mga ahensiya ng gobyerno sa pagpondo ng mga livelihood at employment program ng pamahalan.

Kabiland diyan ang Tulong Panghanapbuhay Sa Ating Disadvantaged/Displaced Worker (TUPAD), DOLE Pangkabuhayan, DOLE Government Internship Program (GIP) DSWD Sustainable Livelihood Program (SLP), TESDA Training for Work Scho¬larship Program (TWSP), TESDA Special Training for Employment Program (STEP) at DTI Shared Service Facilities (SSF).

Nagdaang taon ay naglaan si Legarda ng pondo sa TUPAD ng Department of Labor and Employment sa Las Piñas kung saan natulungan ang maraming vendor, driver at manggagawang nawalan ng trabaho.

Bilang co-author ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act, nangako din si Legarda na patuloy na suporta sa sektor ng edukasyon na pagandahin pa ang kalidad ng edukasyon at bawasan ang bilang ng mga out-of-school youth.

Itinutulak din ni Legarda ang panukalang “One Tablet, One Student Act” na magbibigay ng tig-isang tablet sa bawat estudyante para makasabay sa blended learning system gayundin ang pagtaas ng suweldo ng mga guro sa pampublikong paaralan. (Dindo Matining)