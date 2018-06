Legarda napuwersa ng mga kabaro, polisiya ng gobyerno sa China kakalkalin

HANDA si Senador Loren Legarda na busisiin ang ipinatutupad na polisiya ng gobyerno sa China kasunod ng mga resolus­yong inihain ng kanyang mga kasamahan.

Sinang-ayunan ni Legarda, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations ang mga pahayag na sila bilang independent body ay kinakaila­ngang manindigan sa pagsasaayos ng mga polisiya ng pamahalaan kaugnay sa relasyon sa ibang bansa.

“I welcome the call for the Senate Committee on Foreign Relations to conduct a public hearin­g on the government’s policy towards China. I agree that the Senate, as an independent body, should assert our role in helping shape the government’s foreign policy,” ani Legarda.

Sa ngayon ay dalawang resolusyon na ang nakahain sa komite ni Legarda na nana­nawagan para sa pagsisiyasat sa relasyon ng Pilipinas at China kasunod ng mga ulat na nag­lagay ng missile system sa West Philippine Sea ang dayuhang bansa.

Inihayag ni Legarda na makikipag-ugnayan ito sa kanyang mga ka­samahan kasama na ang Committee on National Defense and Security para sa ilalatag na im­bestigasyon.

Tiniyak ng senador na ang pagsisiyasat ay upang mabawasan ang tensyon sa lugar kasabay ng proteksyon sa soberanya at t­eritoryo ng bansa.