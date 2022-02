Legarda nangako ng trabaho, kabuhayan sa Ilocos Sur

Tumulak patungong Ilocos Sur kahapon si Deputy Speaker at UniTeam senatorial bet Loren Legarda upang muling hingin ang basbas ng lalawigan kung saan tatlong ulit siyang naging number one senator sa mga nagdaang halalan.

Sa kanyang pagbisita sa lalawigan, nangako si Legarda na ipagpapatuloy ang mga programang magbibigay ng trabaho, livelihood assistance at skills training na kanyang nakagawian sa loob ng mahabang panahon.

Sa gitna ng pandemya, sinabi ni Legarda na itutuloy niya ang emergency employment at livelihood assistance sa mga nawalan ng trabaho at maging underemployed at mga seasonal worker sa Ilocos Sur. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers Department (TUPAD) at Government Internship Program (GIP) ng Department of Labor and Employment’s (DOLE).

Aniya, ang mga programang ito’y naging matagumpay upang maibsan ang kawalan ng trabaho sa lalawigan.

Kapag muling nahalal sa Senado, nangako rin si Legarda na dadagdagan ang pondo ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) para sa mga programang tulad ng Barangay Kabuhayan Skills Training Program (BKSTP), Training for Work Scholarship Program (TWSP), at Special Training for Employment Program (STEP).

Sa kanyang talumpati, naging emosyonal si Legarda habang inaalala si “Nanay Fely”, ang kanyang yayang Ilocana, na nag-alaga sa kanya mula pagkabata.

“Utang na loob ko sa isang dakilang Ilocana kung nasaan man ako ngayon. Malaki rin ang aking pasasalamat sa mga Ilocano na parating sumusuporta sa akin mula nung una akong tumakbo bilang senador noong 1998. Tatlong beses akong nag-umber one dito sa Ilocos Sur. At ngayong nagbabalik-senado ako, muli po akong humihingi ng inyong tulong upang maipag-patuloy ko ang mga programang magpapabuti sa kalagayan nating mga Pilipino,” diin niya.