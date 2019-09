Legacy o kaligtasan?

Dumarami ang mga nananawagan kay Senador Manny Pacquiao, kasalukuyang World Boxing Association (WBA) welterweight champion, na magretiro na sa pagboboksing matapos maagaw ang korona kay Keith Thurman sa huli nitong laban.

Isa sa pinakamaingay na nananawagan na ng kanyang pagreretiro ang dating promoter na si Bob Arum, ang big boss ng Top Rank Promotions.

Katwiran ni Ginoong Arum, kahit dinomina ni Pacquiao si Thurman noong Hulyo 20, 2019 sa kanilang sapakan sa MGM Grand sa Las Vegas ay napakarami rin umanong suntok ang sinalo ng ‘Pambansang Kamao.’

Napakadelikado na aniya ang ganitong sitwasyon para sa magka-41 anyos nang si Pacquiao.

“Pacquiao, I promoted him for many, many years. He’s an exceptionally good human being, really a fine guy, extraordinarily charitable and a delight.

But he’s (almost) 41-years-old. And if you’re 41 you can’t take punishment.

You can’t take blows like he did in the Thurman fight,” sabi ni Arum.

“Sure, he won that fight – but he took a lot of punishment. That punishment is going to have a serious effect on how he lives the rest of his life.”

Napakaganda po ng punto ni Arum. Tama nga naman. Sa edad ni Senator Manny, delikado na ang tumanggap ng napakaraming suntok dahil baka pagsisihan niya ito sa huli.

Pinakamahalaga pa rin ang kalusugan, lalo na ang buhay, isa lang ito, walang reserba, lalo nang walang unli.

Baka matsambahan nga naman si Pacquiao.

Sana ay pag-isipan itong mabuti ng ating national treasure. Wala na siyang dapat patunayan. Sementado na ang kanyang legacy hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong kasaysayan ng boksing.

Mas mahalaga ang iyong kaligtasan kagalang-galang na senador.

***

Nais ko pong magpasalamat sa Panginoong Diyos sa aking ika-40 kaarawan kahapon (September 23).

Hiling ko lamang na sana’y palaging ligtas at maayos ang kalagayan ng aking tatlong anak at mahal kong misis, pati na ang aking parents, mga kapatid, mga pamangkin, mga hipag at bayaw at mga mahal ko sa buhay.

Solb na po ako dun Jesus.

Salamat sa lahat ng bumati!