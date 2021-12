Lee pinagdasal ni Victolero

ALIGAGA at umaasa si Magnolia coach Ercito ‘Chito’ Victolero na nasa mabuting kalagayan na ang star player niyang si Paul John Lee.

Sa laban nitong Pasko ng Pambansang Manok Hotshos kontra Barangay Ginebra San Miguel sa Manila Classico ng 46th Philippine Basketball Association 2021-22 Governors’ Cup elims, nahinto sa sa aksiyon ang basketbolista nang bumagsak sa lapag at umaringking sa sakit.

“Hopefully hindi naman ganoon, because we don’t want again na malagay si Paul sa gano’n,” saad ni Victolero nang kamustahin kung ano na ang kalagayan ng veteran at all-star player. “We’re praying na sana walang masamang nangyari kay Paul.”

Base sa replay, nadulas si Lee isang defensive play ng team, 5:08na lang sa 4th quarter at hindi na ulit siya bumalik sa court.

Tumapos pa rin ang ‘Angas ng Tondo’ng 20 points. (Aivan Episcope)