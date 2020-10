LeBron walang ‘daga’

PINATIKIM ng Miami ang Los Angeles ng matinding Finals upset 115-104 sa Game 3 nitong Linggo, pero hindi ibig sabihin na dinadaga na sina LeBron James at Anthony Davis.

Malaking upset, dahil wala pa ang star duo ng Heat na sina Bam Adebayo at Goran Dragic. Pero hindi pumayag si Jimmy Butler na mabaon, nagsalansan ng 40 points, 11 rebounds at 13 assists para ilapit sa 2-1 ang series.

Tinanong si LeBron sa postgame presser kung ano ang mindset ng Lakers papasok ng Game 4 ngayon.

“I don’t feel like we’re concerned,” sagot niya. “We’re not concerned. We know we can play better.” (VE)