LeBron tinabunan si Giannis, Bucks

Humarabas si LeBron James ng anim na 3-pointer, huli ang pamatay sa final minute, at naligtasan ng Los Angeles Lakers ang dinayong si Giannis Antetokounmpo at Milwaukee Bucks 1113-106 Huwebes ng gabi.

Sa huling tres ni James ay lumayo ang Lakers 111-103, hindi na nakahirit ang Bucks.

Malinis pa rin ang Lakers sa road games sa 8-0.

Tumapos si LeBron ng 34 points, 6 rebounds at 8 assists. Maangas na pitong tres ang tinuhog ni Kentavious Caldwell Pope tungo sa 23 points.

May 18 points, 9 rebounds at 6 assists si Anthony Davis, off the bench ay nagdagdag si Montrezl Harrell ng 12 points sa LA.

Walang makalayo sa dalawang powerhouse teams sa first three quarters – 33-29 pabor sa Bucks pagkatapos ng first quarter, inagaw ng Lakers 63-57 sa halftime. Kumakapit saa 86-81 edge ang LA pagkatapos ng three.

Umiskor ng 10 pataas ang starters ng hosts sa pangunguna ng 25 points at 12 rebounds ni Antetokounmpo, Nag-ambag ng 22 si Jrue Holiday at 20 kay Khris Middleton. May tig-7 assists sina Middleton at Holiday. (VE)