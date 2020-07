LeBron sasabak muna sa 3 laro

Naglabas na ng iskedyul ang National Basketball Association (NBA) para sa 1-week, 33-game schedule exhibition upang maiwasan ang injury ng players ng 22 teams bago ang restart ng 74th o 2019-20 season sa darating na July 30 sa Walt Disney World sa Orlando, Florida.

May tigatlong laro ang bawat team sa pagsambulat ng practice sa July 22, kung saan sasalang ang Los Angeles Clippers laban sa Orlando sa alas-tres nang hapon sa Arena, kasunod ang Washington-Denver sa 3:30pm sa HP, New Orleans-Brooklyn (7:00pm, Arena) at Sacramento-Miami (8:00pm, HP).

Patok sa titulo ang mga team mula sa Western Conference na Los Angeles Lakers ni LeBron Jamesa at Clippers , kasama ng nangunguna sa Eastern Conference na Milwaukee Bucks.

May mga player na hindi pabor na ibalik ang mga natitirang laro sa liga tulad ni Kyrie Irving na may injury dahil sa racism sa USA at takot sa pandemiya.

Nahinto ang NBA maging ang lahat ng sporting events noong Marso dahil sa pamiminsala ng COVID-19. (Elech Dawa)