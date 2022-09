IPINASILIP ni LeBron James ang makalaglag-panga na bulto ng katawan sa kanyang Instagram account.

Nagbabadya ang bounce-back ng Lakers superstar mula sa nakakadismayang 2021-22 seson nang hindi man lang umabot sa play-in tournament ang Los Angeles.

Hubad ang pang-itaas ni LeBron sa larawan, namumutok ang muscles.

Ang nilagay niyang caption:

“One thing for sure and two things for certain you know I’ll be ready! Year 20 is almost there.”

May trophy emoji pa.

Sa edad 37, papasok na sa kanyang 20th season sa NBA si LeBron. Sa kondisyon na pinakita, panigurado na malayo pa siyang maubusuan. (Vladi Eduarte)