LeBron nalungkot,buong 2020 pina-cancel NBA season sinuspinde

SINUSPINDE na ng NBA ang season until­ further notice matapos­ mag-positibo sa Coronavirus Disease­ o COVID-19 ang isang Utah Jazz player nitong Miyerkoles.

Wala munang laro.

Ibig sabihin ay huling pito ngayong season ang buzzer sa pagtatapos ng 113-97 win ng Dallas Ma­vericks kontra Denver Nuggets Miyerkoles ng gabi sa American Airlines Center.

Ayon sa The Associated Press, si Jazz center Rudy Gobert ang positive sa COVID-19.

“The NBA is suspending game play following the conclusion of tonight’s schedule of games until further notice,” anang statement ng liga.

“The NBA will use this hiatus to determine­ next steps for moving forward in regard to the coronavirus pandemic.”

Mayorya ng dina­dapuan ng virus ang nakakarekober. Ayon sa World Health Organization, dalawang linggo ay nakakabawi ang mga may mild illness, inaabot ng mula tatlo hanggang anim na linggo para maka-recover ang may mga mas malalang karamdaman.

Kadalasan ay lagnat at ubo ang ­sintomas ng virus. Maaaring dapuan ng mas mabigat na sakit tulad ng pneumonia ang mga older adult at yaong­ may mga dati nang karamdaman.

Si LeBron James ng Los Angeles Lakers,­ nalungkot din sa mga nangyayari.

“Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe,” tweet niya.(Vladi Eduarte)