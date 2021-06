LeBron, Lakers baba sa trono

PINAGANDA lang ni LeBron James ang Game 6, titiklop din pala ang Lakers sa Phoenix.

Sinipa ng Suns ang defending champion Los Angeles sa bisa ng 113-100 Game 6 win sa Western Conference first round Huwebes ng gabi.

Naiwan ng 29 ang Lakers, nagsimulang mag-ingay ang crowd sa Staples Center nang mag-rally sa third patawid ng fourth hanggang maidikit sa 104-93.

Pero pinakalma ni Chris Paul ang Suns hanggang kumpletuhin ang panalo. Huling nagpakita sa playoffs ang Phoenix noong 2010 pa.

Sa first quarter lang, may 22 points na si Devin Booker para angklahan ang 36-14 lead ng Suns sa opening period at 62-41 lead sa half. Nag-deliver si Booker ng season-high 47 points, may 11 rebounds pa.

Naglista si Paul ng 8 points at 12 assists. May 18 points pa si Jae Crowder sa Suns na galing sa labas ng arc (18 for 35) ang halos kalahati ng naipasok na field goals (37 of 73).

Hahamunin ng Suns ang Denver sa West semis. Kinalos ng Nuggets ang Portland 4-2.

May 7 points lang si James sa first quarter bago tumapos ng 29 points, 9 rebounds at 7 assists.

Naglaro si Lakers big man Anthony Davis, pinasak sa starting lineup pero tumagal lang ng 5 minutes at nagsumite ng stat line na 0 points, 1 rebound, 1 assist. Bagsak pa siya nang tumira, tiklop sa harap ng Lakers bench.

Hindi pa nakakarekober si Anthony mula sa groin injury na nakuha sa Game 4. (VE)