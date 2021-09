LeBron, Lakers amuyan muna

GUSTONG maniguro ni LeBron James na nagkakaamuyan na ang Lakers bago sumabak sa training camp sa susunod na linggo.

Mula kay Shams Charania ng The Athletic:

“LeBron James organizing Lakers team minicamp in Las Vegas ahead of training camp – a similar chemistry-building function to the one hosted before the 2020 title season.”

Bagong salta si Anthony Davis sa Los Angeles noong 2019, bago nag-umpisa ang season ay nagtayo din ng minicamp si James.

Kampeon ang LA sa Orlando bubble.

Ngayong offseason, sina Russell Westbrook at Carmelo Anthony naman ang dalawa sa latest additions ng Lakers.

Dahil maraming mga bagong mukha, gusto ni LeBron na mawala ang ilangan bago umpisahan ang preparasyon sa 2021-22. (VE)