Lebron James rumagasa, Cavs balik-kampeonato!

Hindi nagmintis ni LeBron James, hindi din siya naupo.

At hindi siya na-deny ng pangwalong sunod na biyahe sa NBA ­Finals.

Parang bulldozer na sinagasaan at hinawan ni James ang iniharap sa kanya ng Boston Celtics, nambarako ng 35 points, 15 rebounds at nine assists para balikatin ang Cleveland Cavaliers sa 87-79 Game 7 win kontra Celtics sa Eastern Conference Finals Linggo ng gabi sa TD Garden.

Sa lowest-scoring game ng series, walang pahinga si James sa loob ng 48 minutes at nilista ang 12 sa kanyang puntos sa fourth tungo sa pang-anim na sunod niyang Game 7 win.

Siklab ang NBA ­Finals sa Huwebes sa Houston o kaya ay sa Golden State. Dedesis­yunan pa ang Western Conference champion sa Game 7 din ng ­Rockets-Warriors series sa Houston ngayon.

Umiskor ng 24 si Jayson Tatum para sa Boston, 17 points kay Al Horford at 14 points, 12 rebounds kay Marcus Morris.

Lamang pa ang Cel­tics, 72-71, may 6 mi­nutes pa sa laro bago ibinaon ng Cavs ang 15 sa sumunod na 17 points para kumalas.

Kayod-kalabaw ang 33-anyos na si James dahil wala ang All-Star partner niyang si Kevin Love, inabot ng concussion sa Game 6 nang makipagsalpukan kay Tatum.

Pumalit sa puwesto ni Love sa starting lineup si Jeff Green at nagsumite ng 19 points, eight rebounds.

Sa first half ay 2-of-17 lang ang Cavaliers sa 3-point range. Na­ipasok nila ang tatlo sa first 22 shots bago kumonekta ng back-to-back 3s sina James at Green sa kalagitnaan ng third.

Sa kabilang dulo, 7-for-39 mula sa labas ng arc ang Celtics, walang naipasok sa 10 tira si Terry Rozier.