LeBron James halimaw, Cavs humirit ng do or die!

Ayaw pang magbakasyon ni LeBron James, nilabas ang halimaw na laro sa Game 6 nang umiskor ng 46 para bitbitin ang Cleveland Cavaliers sa 109-99 panalo kontra ­Boston Celtics.

Ibinuhol ang Eastern Conference Finals sa 3-3, dadayo ng Boston ang Cavaliers para sa winner-take-all Game 7 sa Linggo.

Nawala pa sa laro ang second-best player ng Cavs na si Kevin Love na inabot ng injury sa ulo nang makipag-head-on collision kay Celtics rookie Jayson Tatum sa first quarter.

Sa kanyang posibleng final game na naman sa Cleveland, nagdagdag pa si James ng 11 rebounds at nine assists sa loob ng 46 minutes.

“Greatness,” suma ni Cavs coach Tyronn Lue. “Championship pedigree. Giving it his all. We needed that, especially when Kevin went down. We had to play ‘Bron as many minutes as he had to. He delivered. He was up to the challenge. He carried us home as usual.”

Sa series, tatlong panalo ng magkabila ay mula sa kani-kanilang home court.

“It’s a Game 7,” bulalas ni James. “It’s something that you wish you had when you’re done playing, but more than that, it’s just basketball for me. I know what I’m capable of ­doing, and I’m going to trust everything I put into it.”

Nagdagdag si George Hill ng 20 points, may 24 si Jeff Green sa Cavs.

Pinangunahan ng 28 points ni Terry Rozier ang Boston, may 27 si Jaylen Brown.

Lamang lang ng pito ang Cavs sa final 3 minutes nang magsalpak ng back-to-back 3s si James, pagkatapos ng pa­ngalawa ay binomba ang dibdib na sinabayan ng 20,526 fans sa Quicken Loans Arena.

Para masiguro ang panalo, kinumpleto niya ang three-point play bago inilabas kasabay ng ovation at chants ng “Cavs in 7!”