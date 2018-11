LeBron hihintayin si Bronny sa NBA

LIMA o anim na taon pa mula ­ngayon, pinapangarap ni LeBron James na makalaro sa NBA ang anak na si LeBron ­‘Bronny’ James, Jr.

“I would love to see the floor with my son. My son is in the eighth grade now. If he continues on the path that he’s on right now, he could possibly be on the NBA in 5-6 years. So that would be an unbelievable moment for not only myself but for my family, for everybody,” sey ni ‘The King’ sa panayam ng Team Ferriss Show.

Hindi ito ang unang beses na nabanggit ni James ang tungkol dito, una niya itong nasabi sa GQ noong 2017 at nabanggit niyang muli sa isang inteview ng ESPN noong Hunyo.

Maraming kailangang pagdaanan bago mangyari, maaaring maglaro pa si James ng lima o anim na taon pero magiging mahirap na ito pagtungtong niya ng 40.

Habang ang nakababatang James naman, bagama’t maganda ang ipinapakita nito ay mahaba-haba pa ang lalakbayin para mapatunayan ang sarili nito sa NBA.